ضبط المتهمين بسرقة مدرسة في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 عاطلين، لقيامهم بسرقة 10 أجهزة تابلت من داخل مدرسة في منطقة مصر القديمة.

تبلغ للمقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من اماني، مديرة مدرسة الاجتهاد الثانوية بنات الكائنة بشارع صلاح سالم عين الصيرة دائرة القسم دائرة قسم شرطة الزيتون، باكتشافها سرقة عدد 10 جهاز تابلت ماركة سامسونج، من داخل المدرسة عملها، واتهمت مسئول العهدة بالمدرسة المدعو عبد الحميد، ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام بتبديد عهدته.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من "عادل"، عاطل، ومقيم بعين الصيرة دائرة القسم، وله عنوان أخر منطقة الروبيكي دائرة قسم شرطة بدر، و"أحمد"، عاطل، انضمام لجماعة محظورة.

عقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرواد أحمد رضوان ومحمد عاطف وإبراهيم كرم ورامي عبد العال وإسلام طه ومحمود كمال، ضباط مباحث القسم، من ضبطهما وبمواجهتهما أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب التسلق تم بإرشادهما ضبط عدد 9 جهاز تابلت" المستولى عليهم "بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط جهاز "تابلت" من متحصلات الواقعة لدي عميلهما" سيئ النية حمدي تاجر، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الاصلي، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والنقيب عماد صادق، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.