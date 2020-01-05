تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط 100 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية الموسعة بمديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 21 قطعة سلاح ناري، 100 قضية مخدرات وتنفيذ 50778 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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