ضبط سائق تاكسي بتهمة سرقة شاشتي عرض وملابس من مواطن بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على سائق تاكسي، لسرقته شاشتي عرض، وملابس من مواطن بالأزبكية.

تبلغ للمقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، من مجدي وقرر بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "تاكسي، "غير معلوم أرقامها وقائدها"، من شارع عبد العزيز دائرة قسم شرطة الموسكي متوجها إلى منطقة المهندسين/ جيزة، وحال نزوله من السيارة أمام سنترال رمسيس دائرة القسم تاركاً متعلقاته بداخلها لشراء بعض المستلزمات فوجئ بانصراف قائد السيارة وبداخلها ما يلي شاشة، كاميرا، كمية من الملابس، حذاء حريمي واتهم قائد السيارة بالسرقة.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين انها تحمل ارقام ر م هـ 852 ماركة BYD تاكسي بيضاء اللون قيادة سيد سائق ومقيم حارة محمد فرغلي من شارع على مصطفي ـ أمبابة / جيزة والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4256 لسنة 2011م بولاق الدكرور/ جيزة "تبديد"، والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 12/7/2012م ويعمل عليها كسائق ، وانه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد محمد عبد الظاهر وأحمد ياسر وعمرو صلاح، ضباط مباحث القسم، من ضبطه وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بما جاء بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب المغافلة، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والمقدم محمد الخطيب، نائب المأمور، والرائد جمال أبو رية، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.