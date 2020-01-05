في يوم واحد.. ضبط بضائع بنصف مليون جنيه قبل تهريبها عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة جرائم التهريب و مخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

خلال 24 ساعة أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن ضبط 7 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع، ماكينات تعبئة مواد غذائية مستعملة، عقاقير طبية، هواتف محمولة، أقراص مخدرة) بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من نصف مليون جنيه، ضبط 2 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

وأثمرت الجهود عن ضبط 27 قضية أمن عام (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، انتحال صفة، ضبط 835 مخالفة مرورية متنوعة، قضية تهريب مواد مخدرة، تنفيذ 232 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 7 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.