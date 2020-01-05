مؤسسة فاروق حسني تنشر أسماء المتسابقين المؤهلين لجائزة الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد عاطف:

أعلنت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة النهائية والمعرض الجماعي لمسابقة جائزة الفنون لعام 2020.

كانت لجنة تحكيم الجائزة استعرضت في نوفمبر الماضي جميع الأعمال المشاركة في المسابقة وعددها 453 عملاً فنيًا من متسابقين تتراوح أعمارهم من سن 18 حتى 35 عامًا.

وجاء الأسماء كالتالى:

"أحمد صلاح سالم السيد، وأحمد محمد مصطفى عثمان، أحمد يحيى سعيد البدوي، أمجد علي أحمد صابر، أنسيمون نادي ناثان غالى، أية فوزي أبو خطوة محمد، أيوب فوزى ثابت سيدهم، إيمان إبراهيم محمد على، ابتهال على أحمد سعيد، اسراء إبراهيم السعيد محمد، إسراء سمير أنور جعفر، إسراء عبدالفتاح حسين عبدالفتاح، إسراء عز الدين علي أحمد أبوالليل، أسماء عبده كامل فراج، آية الله جميل محمد، إيمان عبد الرحمن حسين عبد الرحمن على، يانسيه أحمد عبد العزيز، بسام حسين نفادى حسن.

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وشملت الأسماء: تهانى يحيى محمود عبدالراضي، حنان مجدى عبد المولى حسن رميح، خشوع هشام فاروق الجوهرى، دينا أبومسلم سليم محمد، دينا صموئيل نصر نسيم، رؤوف سعد طاهر غنيم، رانيا محمد المرسي علي جاد، روچينا ألفى حافظ فهمى، ريم جمال عبد الناصر أبو اليزيد غنيم، ريهام محمد السيد محمد، سارة أيمن جمال الطنطاوى، سارة محسن عياد الياس، ساره خالد سيد حسن، ساره عبدالله السيد محمد، سعد السيد سعد، سلطان أحمد أحمد سعدالله، سلمى ماهر السيد محمود، سلمى هشام سيد عواد، شدو محمد إبراهيم الرخاوى، شذا أحمد توفيق أحمد، شروق أحمد حامد أحمد، شيرين محمد رشدى محمد، شيماء محمد السيد الألفى، عاليا أحمد عبدالحليم عيسى، عبد الرحمن عز الدين أبو طالب محمد.

كما ضمت القائمة: عمر عبد العزيز فتحي عبد العزيز، فاطمه رمضان سيد سالم، ماجي مراد عوض باسيليوس، محمد أمين التهامي عبد الموجود، محمد جمال بسيونى محمد، محمد خالد محمد عمران، محمد صلاح الصبحي محمد، محمود علي عبد الحميد عبد المعطي النوال، مريم أشرف أحمد علي، مريم عماد علي مهدى، مصطفى سيف النصر محمد الشيخ، مصطفي نبوي محمد حسن، مي جمال محمد أبوالنجا، مي سعيد عبد اللطيف محمد، ميار محمد أسامة إبراهيم رخا.

وشملت أيضا: ميار محمد صلاح الدين أحمد، ندى حسين أحمد حسين، ندي محمود عبد المعبود محمود صقر، نهال هاني محمد الشامي، نهلة رضا عبدالحميد محمد، نهى محمد سيد حنفي، نورهان محمد عصمت صالح، نيبال خالد شعبان، نيللى محمود أحمد محمود جاد، هالة خليل عبدالهادى الحداد، هبة حسام الدين حسين عثمان، هدى أشرف عبد التواب محمد، ياسمين محمد عزت محمد".