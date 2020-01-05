وفاة الدكتور إبراهيم البحراوي عن 76 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عاطف
توفى صباح اليوم، الدكتور إبراهيم البحراوى، الأستاذ المتفرغ بكلية آداب قسم الدراسات العبرية، جامعة عين شمس، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الاسرائيلية، جامعة الزقازيق، عن عمر يناهز 76 عاما.
يعد البحراوى، أحد أشهر أساتذة الدراسات الإسرائيلية، وقام بالتحقيق مع الأسرى الإسرائيليين في الفترة ما بين 1967 و 1973، وأصدر دراسة فى اتجاهات ومشاعر أسرى الحرب الاسرائيليين من خلال المقابلات بالسجن الحربى المصرى فى حرب 1967 وحرب 1973، كما أصدر دراسة تيارات الفكر الديني والعلماني المتصارعة في المجتمع الاسرائيلي عبر الأدب العبري المعاصر.
وحصل البحراوى، على دكتوراه في أدب الحرب الإسرائيلي المعاصر، جامعة عين شمس، 1972، مرتبة الشرف الأولى، وماجستير في الفكر الديني اليهودي، جامعة عين شمس، 1969، مرتبة الشرف الأولى، وحيث حصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، المجلس الأعلى للثقافة عام 2009، وجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية، من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999.
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