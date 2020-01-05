مدبولي يجتمع مع وزيرة التخطيط لمتابعة خطة العام المالي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع تلدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لعرض الملامح الرئيسية لخطة العام المالي 2020/2021.​

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