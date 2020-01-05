مصر | ضبط هارب من حكم بالسجن 10 سنوات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من ضبط هارب من السجون إبان أحداث ثورة يناير، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها أن "بدوي ع ا ا" 56 سنة، فني تكييف ومقيم بلوك 3 مساكن النهضة ـ دائرة القسم، والهارب من سجن وادي النطرون إبان أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 20085031 لسنة 2008م ميت غمر دقهلية "سرقة بالإكراه" والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات، يتردد على محل إقامة آخر كائن 6 شارع الشيخ عابد بمنطقة بئر أم سلطان، دائرة قسم شرطة البساتين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة ومخاطبة قطاع مصلحة السجون لرفعه من قوائم الهاربين.

