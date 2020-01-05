مصر | بالأسماء.. نيابة فاقوس تنظر تجديد حبس 46 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. نيابة فاقوس تنظر تجديد حبس 46 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت أسماء المتهمين كالتالي:
1- البراء حسيني عبده محمد
2- عبد الوهاب حسيني عبده محمد
3- عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى
4- إسلام السيد حافظ السيد
5- أيمن أحمد علي محمد سعد
6- محمود عبد الله محمد إسماعيل
7- محمد فوزي أحمد
8- إيهاب أحمد علي محمد سعد
9- السيد أحمد عبد القادر الرفاعي
10- حمدي عبد المجيد عبد القادر
11- صبحي هاشم على حسين
12- عمرو محمد أحمد إسماعيل
13- محمد صلاح فرج مرسي
14- هاني صلاح الشحات عبده
15- محمد عثمان محمد إبراهيم
16- رضا عبد العال أحمد الرفاعي
17- محمد السيد العوضي
18- فريد محمد محمد مصطفى
19- السيد أحمد متولي السيد شلبي
20- محمد عبد الحميد عبد الفتاح
21- شاكر فهمي عبد القادر كيلاني
22- أحمد محمد الهادي محمد أحمد
23- ربيع وحيد إبراهيم محمد
24- محمد معاذ محمد محمد علي
25- عماد صابر فهمي عبدالرحمن
26- أنس ممدوح مهدي الإمام
27- محمد ناصر خليل خليل
28- محمد خطابي السيد عبد الجواد
29- جوده عبد النبي علي يونس الشافعي
30- خالد شعبان عزب فرحات
31- أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين
32- أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق
33- وليد عبد النبي عبد الصادق عطية
34- رضا حسين حنفي عبد الفتاح
35- محمود محمد حسن صبري
36- عمر مصطفى عمر حسن
37- علاء محمد عبد الحي محمد عزت
38- أحمد السيد علي خليل
39- محمد عماد محمد السيد سيد أحمد
40- أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي
41- توفيق النادي غريب محمد الشرقاوي
42- محمد متولي علي إبراهيم حجازي
43- أحمد رفعت إمبابي محمد علي
44- حماده عبدالجواد بيدق محمد
45- محمود محمد محمد الدماطي
46- جمال طلعت سعيد محمد