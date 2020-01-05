مصر | بالأسماء.. نيابة فاقوس تنظر تجديد حبس 46 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. نيابة فاقوس تنظر تجديد حبس 46 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر نيابة فاقوس الكلية، تجديد حبس 46 متهمًا على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي:

1- البراء حسيني عبده محمد

2- عبد الوهاب حسيني عبده محمد

3- عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى

4- إسلام السيد حافظ السيد

5- أيمن أحمد علي محمد سعد

6- محمود عبد الله محمد إسماعيل

7- محمد فوزي أحمد

8- إيهاب أحمد علي محمد سعد

9- السيد أحمد عبد القادر الرفاعي

10- حمدي عبد المجيد عبد القادر

11- صبحي هاشم على حسين

12- عمرو محمد أحمد إسماعيل

13- محمد صلاح فرج مرسي

14- هاني صلاح الشحات عبده

15- محمد عثمان محمد إبراهيم

16- رضا عبد العال أحمد الرفاعي

17- محمد السيد العوضي

18- فريد محمد محمد مصطفى

19- السيد أحمد متولي السيد شلبي

20- محمد عبد الحميد عبد الفتاح

21- شاكر فهمي عبد القادر كيلاني

22- أحمد محمد الهادي محمد أحمد

23- ربيع وحيد إبراهيم محمد

24- محمد معاذ محمد محمد علي

25- عماد صابر فهمي عبدالرحمن

26- أنس ممدوح مهدي الإمام

27- محمد ناصر خليل خليل

28- محمد خطابي السيد عبد الجواد

29- جوده عبد النبي علي يونس الشافعي

30- خالد شعبان عزب فرحات

31- أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين

32- أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق

33- وليد عبد النبي عبد الصادق عطية

34- رضا حسين حنفي عبد الفتاح

35- محمود محمد حسن صبري

36- عمر مصطفى عمر حسن

37- علاء محمد عبد الحي محمد عزت

38- أحمد السيد علي خليل

39- محمد عماد محمد السيد سيد أحمد

40- أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي

41- توفيق النادي غريب محمد الشرقاوي

42- محمد متولي علي إبراهيم حجازي

43- أحمد رفعت إمبابي محمد علي

44- حماده عبدالجواد بيدق محمد

45- محمود محمد محمد الدماطي

46- جمال طلعت سعيد محمد