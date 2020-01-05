مصر | ضبط 14 هاربا و13 قضية سلاح خلال حملة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 14 هاربا و13 قضية سلاح خلال حملة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واعتمدت الخطة الأولية لتلك الحملة، على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات، مع إحكام السيطرة على كل نطاق، من خلال منافذ ونقاط حدودية، ومن ثم مداهمة الخارجين على القانون والواردة بشأنهم معلومات جنائية.
وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 10 قضايا مخدرات (1.380 كيلو جرام حشيش، 17 جرام هيروين، 1.130 فودو، 368 قرصا مخدرا)، و13 قضية سلاح ناري، بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة، فرد روسي، 8 فرد خرطوش، 18 طلقة، و15 قضية سلاح أبيض، وهارب من السجون، و758 أحكام حبس، و425 أحكام غرامات، و21 أحكام مخالفات.
كما تم ضبط، 115650 جنيها متحصلة، و14 هاربا من أحكام جنايات، منهم هارب من حكم بالمؤبد،
241 حكما مجمعا بإجمالي، 80 شقة مفروشة، 255 مخالفات، 72 محل إنترنت، 75 فحص مقاهٍ، 7 سيارات متروكة منهم 1 مبلغ بسرقتها.
ولاقت الحملة ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين، وعززت ثقتهم في قدرة الشرطة على مواجهة الظواهر الإجرامية كافة، وإشعارهم بالتواجد الأمني الفعال، وجارٍ بذل مزيد من الجهد لأستهداف مناطق أخرى بالعاصمة بحملات أخرى للقضاء على الظواهر الإجرامية كافة.