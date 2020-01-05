مصر | ضبط 14 هاربا و13 قضية سلاح خلال حملة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 14 هاربا و13 قضية سلاح خلال حملة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المرج، شارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشرق وسيارات مسلحة من شرطة النجدة، وقوات أمن القاهرة، ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.

واعتمدت الخطة الأولية لتلك الحملة، على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات، مع إحكام السيطرة على كل نطاق، من خلال منافذ ونقاط حدودية، ومن ثم مداهمة الخارجين على القانون والواردة بشأنهم معلومات جنائية.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 10 قضايا مخدرات (1.380 كيلو جرام حشيش، 17 جرام هيروين، 1.130 فودو، 368 قرصا مخدرا)، و13 قضية سلاح ناري، بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة، فرد روسي، 8 فرد خرطوش، 18 طلقة، و15 قضية سلاح أبيض، وهارب من السجون، و758 أحكام حبس، و425 أحكام غرامات، و21 أحكام مخالفات.