مصر | سقوط عصابة "البيضة والخيط" بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة "البيضة والخيط" بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي للإتجار بالبشر في السلام، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها قيام كل من "عفاف. م" 43 سنة، بدون عمل ومقيمة بلوك 7 مساكن المحمودية 640 دائرة القسم، والسابق اتهامها في عدد 5 قضايا آخرهم 4842 لسنة 2016م السلام ثان "إحداث عاهة"، و"أحمد. ع" 32 عاما، عاطل ومقيم بلوك 14 مساكن إسكندرية 1000، دائرة القسم "زوج الأولى" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في استقطاب الصبية الأحداث، وإيوائهم بمسكن الأولى، بقصد استغلالهم في ارتكاب حوادث سرقة البضائع من أعلى سيارات النقل بمنطقتي المصانع وسوق العبور، بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، عقب التسلق على متنها، ما يعد ذلك جريمة الإتجار بالبشر بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010م مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقانون رقم 12 لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2001م من قانون الطفل.

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان، أسفرت إحداها عن ضبطهما بمسكن الأولى، وبصحبتهما كل من "فارس. ع"، سنة، 12 ومقيم مركز المنشأة سوهاج، و"محمود. د"، 12 ومقيم دائرة قسم شرطة روض الفرج، ومصطفى 15 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة باب الشعرية، محمد 17 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، مروان، 16 سنة، ومقيم القناطر الخيرية قليوبية، وائل 16 سنة، ومقيم فاقوس شرقية، سمير، 16 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية

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وعثر بداخل الشقة على 23 بكرة خيط أوفر حرير، 6 جراكن زيت سيارات، حوض وش صيني، 13 كرتونة بيض أحمر "مجهولي المصدر".

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات، أيداها واعترفا باستغلالهما الصبية المضبوطين صحبتهما في ارتكاب وقائع السرقة نظير إيوائهم وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشتهما عن مصدر المضبوطات وصولًا للمجني عليهم.

