مصر | بالأرقام.. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده في مكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 7 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، وماكينات تعبئة مواد غذائية مستعملة، وعقاقير طبية، وهواتف محمولة، وأقراص مخدرة بلغت إجمالى القيمة والتعويض أكثر من نصف مليون جنيه.

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أما في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط قضيتين، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 27 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، انتحال صفة".



كما تم ضبط عدد 835 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية تهريب مواد مخدرة، وتنفيذ 232 حكما قضائيا متنوعا.