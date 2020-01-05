مصر | ضبط متهمي واقعة سرقة خط أنابيب بترول بأسيوط

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ضبط رجال الأمن، بمديرية أمن أسيوط، المتهمين في واقعة سرقة خط أنابيب مواد بترولية، بأسيوط.

وتبلغ لمركز شرطة أسيوط، من مسئول أمن إداري، بإحدى شركات أنابيب البترول بأسيوط، بانخفاض في ضغط خط السولار، الواصل من أسيوط إلى سوهاج، واكتشافه وجود وصلة غير قانونية بإحدى الأراضي الزراعية، بعمق 2 متر، موصلة لمخزن ملك مزارع "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز، وهروب حارس خاص، متعاقد مع الشركة، مقيم بذات الدائرة، والمعين على غرفة الغاز الرئيسية للشركة الملاصقة للمخزن.

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وأوضحت تحريات أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن أسيوط، ارتكاب الأول الواقعة، بمعاونة الحارس المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.