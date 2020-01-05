مصر | ضبط متهمين بسرقة 10 أجهزة تابلت من مدرسة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين بسرقة 10 أجهزة تابلت من مدرسة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين سرقا 10 أجهزة تابلت من داخل مدرسة بمصر القديمة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من المدعوة "أماني. ا. م. ا" 57 سنة مديرة مدرسة الاجتهاد الثانوية بنات الكائنة بشارع صلاح سالم ـ عين الصيرة دائرة القسم ومقيمة 5 شارع عبد الرحمن قراعة ـ دائرة قسم شرطة الزيتون، اكتشافها سرقة عدد 10 أجهزة تابلت ماركة سامسونج من داخل المدرسة عملها واتهمت مسئول العهدة بالمدرسة المدعو "عبدالحميد. ع. ح" 56 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام بتبديد عهدته.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من: "عادل. ر. ا. ا" 28 سنة عاطل ومقيم 26 عزبة المدابغ ـ عين الصيرة دائرة القسم وله عنوان آخر منطقة الروبيكي ـ دائرة قسم شرطة بدر والسابق اتهامه في عدد 9 قضايا آخرها 10608 لسنة 2018م مصر القديمة " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1575 لسنة 2017م مصر القديمة "سرقة" والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 1122019م، و"أحمد. م. ا. ب" 25 سنة عاطل ومقيم مساكن عين الصيرة ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 35 لسنة 2014م مصر القديمة "انضمام لجماعة محظورة".

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط عدد 9 أجهزة تابلت "المستولى عليهم" بمسكنهما.

وكما تم بإرشادهما ضبط جهاز "تابلت " من متحصلات الواقعة لدى عميلهما "سيئ النية" المدعو "حمدي. ع. م. ا" 46 سنة تاجر ومقيم 3 شارع طاهر بن الحسين دائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.



وتحرر عن ذلك ملحق للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أُخرى.

