مصر | وزير الداخلية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء بالبرقية: "يسرني أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
ونحن إذ نحتفل بتلك المناسبة في كل عام ونستلهم منها قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة، لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا بفضله، لتبقى أبد الدهر منارة، تهتدي البشرية بعطائها، سُبلَ الحقِ والتسامحِ والوسطيةِ والإعتدالْ، وكل عام وقداستكم بخير".
وكما بعث الوزير برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وأيضًا بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.وجاء بها: "يُسعدني في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر عن مكنون اعتزازي وعظيم امتناني راجيًا لكم جميعًا أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيدًا من الرفعة والإزدهار، وكل عام وأنتم بخير".
وكما بعث "توفيق"، برقية تهنئة لجميع الأخوة المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدي والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وجاء بها: "يُسعدني أن أبعث بأرق التهاني وأصدق الأماني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة وقد ترسخت مكانة مصر الكنانة على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية، كقبلةً للمحبة والسلام، تتجمع فيها الأطروحات والأفكار الهادفة لخير البشرية ونشر الوفاق والوئام فإنني لعلى يقين من أنكم على قدر المسئولية في تحمل العهد لمواصلة الجهود والتضحيات، تقفون صفًا واحدًا لدفع مسيرة العمل الوطني وحماية الإنجازات والمكتسبات".