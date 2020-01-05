مصر | وزير الداخلية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء بالبرقية: "يسرني أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ونحن إذ نحتفل بتلك المناسبة في كل عام ونستلهم منها قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة، لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا بفضله، لتبقى أبد الدهر منارة، تهتدي البشرية بعطائها، سُبلَ الحقِ والتسامحِ والوسطيةِ والإعتدالْ، وكل عام وقداستكم بخير".

وجاء بها: "بمشاعر ملؤها التقدير والاعتزاز بشخصكم الكريم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر، يُسعدني أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمة المصرية بكل الخير والازدهار والنماء، وكل عام وأنتم بخير".

وأيضًا بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء بها: "يُسعدني في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر عن مكنون اعتزازي وعظيم امتناني راجيًا لكم جميعًا أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيدًا من الرفعة والإزدهار، وكل عام وأنتم بخير".

وكما بعث "توفيق"، برقية تهنئة لجميع الأخوة المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدي والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.