مصر | 1 فبراير.. نظر دعوى وقف قرار نقل تماثيل الكباش من الأقصر للقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1 فبراير.. نظر دعوى وقف قرار نقل تماثيل الكباش من الأقصر للقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١ فبراير المقبل، لنظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي والتي طالب فيها، بوقف وإلغاء قرار عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش من الفناء الأول "صالة الاحتفالات" خلف صرح نختانيبو بالكرنك بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

واستندت الدعوى التي حملت رقم ١٥٧٩٢ لسنه ٧٤ قضائية، واختصمت كل من رئيس المجلس الأعلى للآثار، ووزير السياحة، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

وذكرت الدعوى، أن هناك خطورة على نقل تلك الأثار وبهدد سلامتها ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.