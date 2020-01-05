مصر | حسن نافعة يحضر جلسة الحكم في قرار منعه من التصرف بأمواله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن نافعة يحضر جلسة الحكم في قرار منعه من التصرف بأمواله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر الدكتور حسن نافعة، إلى مقر المحكمة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، وذلك لحضور جلسة النطق بالحُكم في قرار منعه من التصرف في أمواله، وحضر مُرتديًا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، وتبادل الحديث مع زوجته عقب إيداعه القفص.

يصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.