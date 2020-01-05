أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام': 101 مليون حساب نشط على مواقع التواصل.. وإجراء ضد 128 صفحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام': 101 مليون حساب نشط على مواقع التواصل.. وإجراء ضد 128 صفحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التقرير السنوي الثاني الذي أعده المجلس حول حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي، كشف وجود 101 مليون حساب نشط على مواقع التواصل الاجتماعي حتى دسيمبر 2019، من بينها 44 مليون حساب على الفيسبوك، و35 مليون حساب على اليوتيوب، و22 مليون على تويتر.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن التقرير تناول نشاط المجلس في 2019، والذي انصب على 5 اتجاهات أساسية:

1- استكمال عملية ضبط المشهد الإعلامي، بإصدار لائحة المعايير والأكواد التي تمثل القواعد المهنية الملزمة للإعلاميين، وإصدار القرارات العقابية المناسبة للوسائل الإعلامية المخالفة، والتي أسفرت عن انخفاض ملحوظ للعام الثاني على التوالي في حجم المخالفات.

2- مواجهة محاولات تضليل الرأي العام المصري من جانب وسائل إعلام عالمية، ومن مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي؛ حيث خاطب المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية، كما بدأ التحقيق في أكاذيب نشرتها رويترز، واتخذ إجراءات قانونية ضد 128 صفحة شخصية تحرض على العنف، كما خاطب المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

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3- زيادة الاحترافية بتنظيم عدد من الدورات وورش العمل للصحفيين والإعلاميين.

4- التعاون والتنسيق في مجال مكافحة العنف والإرهاب والتطرف مع الدول العربية الشقيقة والمؤتمرات العالمية.

5- إعداد الدراسات والبحوث التي توضح الواقع الإعلامي، والتي ينتج عنها إصدار القرارات التنظيمية اللازمة.