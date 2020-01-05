أخبار مصر | اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يناقش لائحة تراخيص المؤسسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يناقش لائحة تراخيص المؤسسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد اللجنة الخاصة بإعداد لائحة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة المناقشة حول إصدار لائحة المؤسسات.

ويأتي الاجتماع بحضور ثلاثة من الأعضاء، وخبراء من جهاز تنظيم الاتصالات، وشخصية قضائية؛ وذلك للانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بالصحف والمواقع والشاشات، تمهيدًا لإصدارها رسميًا بعد موافقة المجلس في الاجتماعات القادمة.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، إن اللائحة جاءت مطبقة للقانون والدستور، واللائحة التتفيذية لقانون 180 لسنة 2018، وراعت اللجنة أن تكون شفافة وموحدة وميسرة، وسيتم تقديم طلبات التراخيص على الموقع الإلكتروني.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللائحة تضمنت إصدار تراخيص الصحف بمجرد الإخطار، وفقًا لمواعيد محددة تنفيذًا للدستور، كما ستحوي ألفاظًا قاطعة وواضحة لا تحتمل التأويل.

كما سيتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني للمجلس، كما تضمنت اللائحة إصدار تراخيص الصحف بمجرد الإخطار وفقًا لمواعيد محددة، وذلك تنفيذًا للدستور.