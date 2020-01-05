أخبار مصر | 10 معلومات عن أكبر محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 معلومات عن أكبر محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حضر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
- بإمكان المحطة، استيعاب من 6 إلى 7 سفن، ذات حمولات كبيرة، في الوقت نفسه.
وجاء ذلك ضمن تحالف 3 شركات هي: المجموعة المصرية متعددة الأغراض، والغرابلي للأعمال المتكاملة، وإيديكس الدولية للهندسة والمقاولات.
وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، التفاصيل كافة ومميزات المحطة الجديدة الجاري إنشائها:
- يستغرق تنفيذ المحطة 24 شهرًا بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.
- تحتوى المحطة على ساحات تداول تصل إلى نصف مليون متر2
- يصل طول أرصفة المحطة متعددة الأغراض، إلى نحو 2450 مترا طوليا.
- بإمكان المحطة، استيعاب من 6 إلى 7 سفن، ذات حمولات كبيرة، في الوقت نفسه.
- المحطة قادرة على تداول 15 مليون طن بضائع سنويا، ومن المقرر تقسيمها إلى 3 محطات تداول "حاويات – بضائع عامة – سيارات".
- المحطة متعددة الأعراض وبإمكانها تحسين تصنيف ميناء الإسكندرية، ليكون مؤهلا لاستقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة.
- وصف وزير النقل المحطة بأنها من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.
- تعزز المحطة من دور ميناء الإسكندرية ليصبح بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس.
- تعد المحطة ضمن الخطة المقررة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإفريقية والإقليمية.
- تقع المحطة تحت إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأعراض وهي شركة حكومية يساهم فيها كل من هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري.