أخبار مصر | 10 معلومات عن أكبر محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 معلومات عن أكبر محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك ضمن تحالف 3 شركات هي: المجموعة المصرية متعددة الأغراض، والغرابلي للأعمال المتكاملة، وإيديكس الدولية للهندسة والمقاولات. وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، التفاصيل كافة ومميزات المحطة الجديدة الجاري إنشائها:

- يستغرق تنفيذ المحطة 24 شهرًا بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.

- تحتوى المحطة على ساحات تداول تصل إلى نصف مليون متر2

حضر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

- يصل طول أرصفة المحطة متعددة الأغراض، إلى نحو 2450 مترا طوليا.



- بإمكان المحطة، استيعاب من 6 إلى 7 سفن، ذات حمولات كبيرة، في الوقت نفسه.

- المحطة قادرة على تداول 15 مليون طن بضائع سنويا، ومن المقرر تقسيمها إلى 3 محطات تداول "حاويات – بضائع عامة – سيارات".

- المحطة متعددة الأعراض وبإمكانها تحسين تصنيف ميناء الإسكندرية، ليكون مؤهلا لاستقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة.

- وصف وزير النقل المحطة بأنها من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

- تعزز المحطة من دور ميناء الإسكندرية ليصبح بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس.

- تعد المحطة ضمن الخطة المقررة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإفريقية والإقليمية.

- تقع المحطة تحت إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأعراض وهي شركة حكومية يساهم فيها كل من هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري.