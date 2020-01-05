أخبار مصر | اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يستكمل مناقشة التقرير السنوي حول حرية الرأي والتعبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يستكمل مناقشة التقرير السنوي حول حرية الرأي والتعبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، لاستكمال صياغة التقرير السنوي حول حالة الإعلام في مصر، والذي يتضمن ٩ فصول.

وقد وافق المجلس على مسودة التقرير السنوي لحالة الإعلام في مصر، ويشمل تقرير لجنة الشكاوى وتقرير لجنة التدريب، كما اشتمل على نشاط المجلس وحدد التقرير المشاكل التي تواجه الإعلام المصري من الاستقلالية والاحترافية والحرية، كما حدد التقرير حرية الرأي، كما حدد وسائل مواجهة المشاكل التي تواجه الإعلام المصري.

ومن المنتظر أن يتم تعديل الملاحظات من خلال اللجنة المختصة بالمجلس، على أن يظهر التقرير خلال الأيام القليلة القادمة.

