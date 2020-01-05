أخبار مصر | "الوفد": السياحة المصرية تقدمت في ظل تراجع دولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": السياحة المصرية تقدمت في ظل تراجع دولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن مؤشرات منظمة السياحة العالمية عن العديد من التغيرات في حركة السياحة خلال العام الماضي 2019، تصب في صالح الحركة السياحية المصرية.

وأكدت رمزي، أن الدراسة أوضحت وجود ارتفاعات في حركة السياحة المصرية في حين سجلت مناطق أخرى انخفاضا ملحوظا، وهذا يدل على نجاحات السياحة المصرية في تحقيق دفعة قوية في ظل حالة تراجع عانت منها الكثير من الدول.

وتوقعت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، تحقيق مزيد من الارتفاع في نشاط حركة السياحة المصرية خلال العام الحالي ٢٠٢٠، وذلك بسبب وجود الكثير من الأحداث السياحية الهامة التي تنتظرها مصر وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكانت منظمة السياحة العالمية أكدت في تقرير حركة السائحين عالميا خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، أن منطقة الشرق الأوسط الأعلى في نسبة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى حيث سجلت نسبة 9%، تليها منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بنسب متساوية 5%، ثم منطقة أوروبا بنسبة 3%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة 2%.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة النمو في أوروبا قد تباطأت إلى3% في الفترة من يناير إلى سبتمبر، في حين كانت ضعف هذا المعدل العام الماضي، مما يعكس تباطؤ الطلب خلال موسم الصيف والذي هو موسم الذروة في هذه المنطقة الأكثر زيارة في العالم، وفي الوقت ذاته كانت منطقة جنوب البحر المتوسط " مصر وتونس على وجه الخصوص" قاد حركة النمو بنسبة 5%.