شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس شديد البرودة غدًا.. والقاهرة 17 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد للملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا في وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 17

شبين الكوم 07 17

طنطا 07 17

دمنهور 09 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 08 15

السلوم 08 15

سيوة 05 14

بورسعيد 09 18

دمياط 09 18

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 18

السويس 08 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 10 18

نخل 00 16

نويبع 14 19

طابا 10 18

كاترين 00 12

الطور 11 20

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 07 20

مرسى علم 08 19

الفيوم 08 17

بنى سويف 07 18

المنيا 05 19

أسيوط 05 18

سوهاج 05 18

قنا 06 18

الأقصر 05 18

أسوان 06 19

أبوسمبل 08 18

الوادى الجديد 04 18

شلاتين 16 21

أبورماد 15 22

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 20