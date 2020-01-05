شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة محبة.. حاكم الشارقة يهدي 425 قطعة أثرية نادرة إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، جمهورية مصر العربية 425 قطعة أثرية مصرية نادرة من عصور متعددة، تعود لما قبل الميلاد وبعده، وذلك في لمسة محبة وتقدير من سموه لمصر التي لعبت ولا تزال دورًا تعليميًا وتنويريًا فاعلًا في وطننا العربي كافة.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، يعود تاريخ القطع الأثرية التي وصلت القاهرة قادمة من الشارقة، إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل السلالات في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وسلالات الممالك القديمة والمتوسطة والحديثة والفترة البطليموسية القرن الرابع- الأول قبل الميلاد، والفترة الرومانية القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي والعصر القبطي القرن الرابع- السادس الميلادي.

Advertisements

تضم تلك المجموعة النادرة تماثيل حجرية وخزفية مزججة وخشبية وبرونزية، تمثل الآلهة المصرية المختلفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر آمون وإيزيس إلى جانب آخرين.

كما تضم توابيت خشبية مزينة بالألوان ومومياوات بشرية وحيوانية وطيورًا وأسماكًا وقلائد وأساور من الأحجار الكريمة وحروزا ودلايات ونماذج حيوانية، تمثل صقورا وأسماكا من المرمر والأخشاب.

كانت الشارقة أعادت لمصر الشقيقة، العام الماضي، 345 قطعة أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية.

ويعد صاحب السمو حاكم الشارقة من أكبر وأكثر المهتمين بالتراث العربي والحفاظ عليه، إيمانًا من سموه بأهميته التاريخية وقيمته الكبيرة في إثراء تراث الإنسانية جمعاء.