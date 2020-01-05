شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يزور كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، الأحد، لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وقال نادر مرقص، عضو الجلس القبطى الملى ومسؤول العلاقات العامة بالاسكندرية، إنه كان في استقبال رئيس الجامعة، القمص إبرأم إيميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والأب بولس عوض أمين عام مساعد بيت العائلة وسكرتير البطريركية، والأب صومئيل مسؤول الإعلام بالإسكندرية.

وأعرب رئيس الجامعة خلال الزيارة عن خالص تمنياته أن تظل مصر رمزًا للمحبة والسماحة ونسيجًا واحدا، وتظل دائما في إزدهار وإستقرار، متمنيا للمسيحيين كل الخير والرخاء في العام الجديد.

رئيس جامعة الإسكندرية يزور «الكاتدرائية» للتهنئة بعيد الميلاد المجيد