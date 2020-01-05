شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية تحسنا نسبيا في حالة الطقس، صباح الأحد، بعد موجة من سوء الأحوال الجوية، وكانت المدينة وأجزاء من الساحل الشمالى قد تعرضت لهطول أمطار غزيرة لمدة 4 أيام، صاحبها انخفاض درجات الحرارة لأدنى معدلاتها، بالتزامن مع نوّة رأس السنة.

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ودفعت شركة الصرف الصحي بسيارات النافورى لسحب المياه المتراكمة بالطرق الرئيسية والأحياء الشعبية، فيما رفع عمال الأحياء والنظافة القمامة من الشوارع ونظفوا الطرق الرئيسية من تراكمات المياه، ما أدى إلى تحسن الحالة المرورية بالطرق.

وفى سياق متصل، استغلّ أهالى الإسكندرية تحسن الأحوال الجوية، بعد أيام من الطقس السيئ، وخرجوا إلى الكورنيش للتمتع بأشعة الشمس، وانتظمت أعمال الصيد في الميناء الشرقى وبطول سواحل المحافظة.

ومن جانبها، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية انتظام حركة الملاحة البحرية بميناءى الإسكندرية والدخيلة ودخول السفن بحسب أولوية التراكي.