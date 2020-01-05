شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: تطوير 24 منطقة غير مُخططة بتكلفة 400 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بروتوكول تعاون لتطوير 24 منطقة غير مخططة بنطاق المحافظة، كمرحلة أولى بتكلفة 400 مليون جنيه.

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وقال «راشد»، إن المناطق المستهدف تطويرها تشمل أحياء العمرانية، والهرم، والوراق، وبولاق الدكرور، وشمال الجيزة، وذلك ضمن خطة تم وضعها لتحديد الاحتياجات الضرورية لتلك المناطق.

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق، أو تبليط بالإنترلوك، ودعمها بأعمدة إنارة حديثة، وإضفاء مظاهر جمالية بالمنطقة، لتحسين الصورة البصرية، مؤكدًا الانتهاء من كل الأعمال خلال 12 شهرًا، للبدء في تنفيذ مخططات تطوير بمناطق أخرى بالمراحل المقبلة.

ولفت «راشد» إلى أن المناطق تم تحديدها بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، تشمل الطالبية، والكوم الأخضر بالعمرانية، ومدينة الرحمن، وكوم بكار، ومنطقة السيسي والبطران، والصفا والمروة بحى الهرم، ومنطقة حوض الرمل، بحى الوراق، ومناطق أرض اللواء الجديدة، والمساكن، و6 أكتوبر، وصفط اللبن الجديدة، وحوض الذوات، وصفط اللبن القديمة، وعزبة الأمين بحى بولاق الدكرور، ومنطقتى أرض الحداد وإمبابة، وتضمان البراجيل والصفطاوى، والإمام الغزالى، وعزبة الخطيب، وجامع الصلاح، والحفرية بحى شمال.

توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية