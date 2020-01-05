شكرا لقرائتكم خبر عن أمن البحر الأحمر يشدد إجراءات التأمين خلال أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت مديرية أمن البحر الأحمر إجراءات التأمين بجميع مدن المحافظة على الكنائس ودور العبادة المسيحية، والمنشآت السياحية والحكومية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد بغلق الشوارع المؤدية إليها لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقرر اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، مضاعفة الخدمات الأمنية والكمائن الأمنية المتحركة والثابتة بشوارع المدن، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والبحثية منها وإعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة.

كما أمر مدير الأمن بمراجعة الإجراءات الأمنية بشكل دورى لليقظة خلال التأمينات التي اتخذت لمراجعة عملية تأمين الكنائس، من بينها متابعة دقة فحص كل المترددين على الكنائس ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أي سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس، ونسقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر مع مسؤولي الكنائس باستمرار تواجد العنصر النسائى على المداخل لفحص السيدات المترددات عليها.