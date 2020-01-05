شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: كلنا مع الرئيس لحماية الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إننا ندعم التحركات المصرية، سواء على الصعيدين السياسي والدبلوماسي أو على الصعيد العسكري والأمنى، مضيفًا: «كلنا مع تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومى».

وأضاف: «المشهد الليبي له انعكاسات على الأمن القومي المصري، وترفض مصر أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، كلها محاولات يائسة ستبوء بالفشل».