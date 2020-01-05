شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق المرورية تضبط 5 سائقين مخمورين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الفرق المرورية في المنيا، ضبط 5 سائقين من بين 46 سائق كشفت التحاليل تعاطيهم العقاقير المخدرة إثناء قيادة السيارات بالطرق الإقليمية والسريعة .

كما تمكنت من ضبط 3839 مخالفة مرورية متنوعة، مابين السير بلا رخصة، وعدم المتانة، والسير عكس الاتجاه .

وقامت الفرق المرورية بوضع لوحات إرشادية للحد من السرعات في ظل التقلبات المناخية، والشبورة المائية .