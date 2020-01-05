شكرا لقرائتكم خبر عن «حفاظًا على صحة المواطنين».. تكثيف الحملات البيطرية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظة، خلال حملات مكبرة قامت بها مديرية الطب البيطري في 2019، إذ تم القيام بعدد 178 حملة مكبرة على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة المحافظة، ما أسفر عن تحرير عدد 452 محضرًا وضبط 889.631 طن.

وقالت الدكتورة أمل العسيلى، مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم القيام بثلاث حملات قومية للقاح الحمى القلاعية، وتم تحصين 385357 رأسًا، وبالنسبة للقاح جدري الماشية والأغنام تم تحصين 82271 غنم وماشية.

وشدّد المحافظ بتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية، وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كل صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.