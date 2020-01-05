شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من القضاة يزور وزير التعليم لتهنئته على الاستمرار في منصه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي ووفد من أعضاء مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، زار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لتقديم التهنئة على تجديد ثقة القيادة السياسية في شخصه للاستمرار في المنصب الرفيع.

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وقال المستشار «رضا» في تصريح صحفي، الأحد، إنه تم تبادل وجهات النظر في العديد من الملفات التي تهم الجانبين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور طارق شوقي، عن تقديره واعتزازه برجال القضاء وإيمانه العميق بحجم الرسالة السامية التي يضطلعون بها، كما أعرب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة عن خالص تمنياتهم وقضاة مصر لسيادته بالتوفيق والسداد.

وقدم «عبدالمحسن»، في نهاية اللقاء درع نادي القضاة، لوزير التربية والتعليم، تعبيرًا عن تقدير مجلس الإدارة لتاريخ سيادته العلمي والأكاديمي المشرف.