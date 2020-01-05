شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تُخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن وقائع الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنه يُرجى التنويه بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وعلى الشريط الإخباري للقنوات التليفزيونية ونشرات الأخبار والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالخط الساخن للهيئة.

وأضاف أن النيابة الإدارية تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين عن واقعات الفساد المالي والإداري بكافة مؤسسات الدولة، وذلك عبر الخط الساخن للنيابة الإدارية ( ١٦١١٧)، والبريد الإلكتروني الرسمي «[email protected]» على مدار الساعة.