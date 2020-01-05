شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 562 شاحنة و55 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 562 شاحنة بضائع و55 سيارة، إذ يستعد ميناء سفاجا، الأحد، لمغادرة 5 سفن وهى، «القاهرة»، «الحرية 2»، «نما اكسبريس»، «ضبا بريدج»، «الجونة تريدر»، وعلى متنها 222 شاحنة و18 سيارة.
كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة «سينا» وعلى متنها 16 شاحنة و2 سيارة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «ايلة» و«بريدج»، وعلى متنهما 46 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة «سينا»، وعلى متنها 43 شاحنة و1 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة «كوين نفرتيتى».
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