شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تُطالب بتسريع مناقشة قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان بضرورة تسريع مناقشات مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، لعرضه على الجلسة العامة وإقراره.

وأضافت النائبة، في بيان لها، أن المجلس الآن دوره غير مفعل بالشكل المطلوب، ولا يقوم بخدماته لصالح الأمهات أو الأطفال، خاصة مع وجوده كمجلس تابع لوزارة الصحة وليس مجلس مستقبل كباقي المجالس القومية.

وأشارت إلى أن القانون الجديد الذي يجري مناقشته بمجلس النواب يضمن العديد من الاختصاصات والصلاحيات بالمجلس بما يساهم في تفعيل دوره وقيامه بواجبه تجاه المجتمع والأسرة، مؤكدة أن القانون يتضمن إجراءات لمواجهة زواج الأطفال وضمانات لحمايتهم ومنع العمالة في سن مبكرة، بما يؤكد أهمية تسريع مناقشته.