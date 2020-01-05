شكرا لقرائتكم خبر عن المسيح يحضن ترامب ردا على "الحسين يحتضن سليمانى".. معركة نشطاء تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للسيد المسيح يحضن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنطاق واسع، وذلك ردا على الصورة التي نشرها موقع المرشد الأعلى بإيران، على خامنئي، والتى تظهر ما وصف بـ"حضن الإمام الحسين لقاسم سليمانى" بعد مقتله بغارة أمريكية قرب مطار بغداد، فجر الجمعة الماضى، الصورة التى نشرها موقع خامنئى حملت تعليقا مقتضبا من بيان المرشد الأعلى بإيران بأعقاب إعلان مقتل سليمانى، وجاء فيه: "ها قد حلّق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات، لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح قاسم سليمانى الطاهرة، إنّ سنوات من الجهاد الخالص والشّجاع فى ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمنّى الشّهادة في سبيل الله بلّغت أخيراً سليماني العزيز هذه المنزلة الرّفيعة إذ سُفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض، إنّني أتقدّم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزّمان بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) ولروحه الطاهرة وأعزّي الشّعب الإيراني.

وحذر خبراء أمنيون من أن اغتيال قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، قاسم سليماني على أيدى الولايات المتحدة قد زاد من احتمال تصعيد الأعمال العدائية عبر الإنترنت بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى حرب إلكترونية حقيقية.

ومع تصاعد التوترات وتهديد إيران "بالانتقام الشديد"، زادت المخاوف من أن رد الفعل قد يأتى فى شكل هجمات القرصنة على قطاعات البنية التحتية الحيوية، والتى تشمل شبكة الكهرباء ومرافق الرعاية الصحية والبنوك وشبكات الاتصالات.

واستثمرت إيران بكثافة فى قواتها للهجوم السيبرانى منذ هجوم Stuxnet فى عام 2010 - الذي شهد تقويض الولايات المتحدة وإسرائيل لقدرات إيران النووية عن طريق فيروس كمبيوتر، لكنها أثبتت قدراتها بهجمات على البنوك الأمريكية وسد صغير، وقد واجهت الولايات المتحدة الهجمات بهجوم على مجموعة من المخابرات الإيرانية وقاذفات الصواريخ.

Advertisements

وقالت جوزفين وولف أستاذة سياسة الأمن السيبراني في كلية فليتشر في مقابلة الجمعة الماضى: "لقد رأينا القليل من التجسس والتخريب، لكننا لم نر ذلك يمتد إلى سفك الدماء، هل هم مجهزون لوقف شبكة الكهرباء التى يستفيد منها جزء كبير من السكان؟ من الطريقة التي يتحدثون بها الآن، يبدو الأمر وكأنهم يمتلكون هذه الأنواع من القدرات، فهذه هى اللحظة التى قد يفكرون في استخدامها".



تداول الصورة على تويتر



ترامب وسليمانى



سليمان وترامب