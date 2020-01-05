شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: سنلاحق كل منتحلى صفة إعلامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة مستمرة فى ملاحقة الكيانات الوهمية التى تستخدم اسم نقابة الإعلاميين والأشخاص الذين يستخدمون صفة الإعلامى عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك – تويتر " أو فى حياتهم اليومية، مضيفا أنه ظهر للنقابة مؤخرا بعض الكيانات الوهمية فى الاسكندرية وقنا والمنيا والقاهرة وأن النقابة تلاحقهم قضائيا بعد تحرير محاضر ضدهم.

وأضاف سعدة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام نص على أن الإعلامى هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، مشيرا إلى أنه لا يجوز اطلاق لقب إعلامى إلا على كل من يحصل على عضوية النقابة طبقا للشروط أو الحصول على كارنيه مزاولة المهنة.

وأشار طارق سعدة إلى أنه يوجد بالنقابة مرصد إعلامى وبه فرع الرصد الإلكترونى الذى يقوم بإحصاء ورصد كل منتحلى الصفة ومستخدمى اسم إعلامى أو وظيفة إعلامى، مهيبا بكل المصريين أن يبلغوا فورا عن أى كيانات وهمية تحمل اسم نقابة الإعلاميين أو الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم إعلاميين دون أن يكون لديهم بطاقة عضوية نقابة الإعلاميين.

وذكر طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن الفترة المقبلة لن تقبل ظهور أى كيان إعلامى غير مرخص له فى ظل تطبيق القانون والتعامل مع المشهد الإعلامى المصرى طبقا لميثاق الشرف، مشيرا إلى أن الكيانات الوهمية تضر بالمواطن من خلال عرض موضوعات تسيء للقيم المصرية وتضر بالأمن القومى وهدفها الربح والشو بعيدا عن مواثيق الشرف.