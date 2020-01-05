شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدا طقس غير مستقر ورياح مثيرة للأتربة تصل لحد العاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تحذيرات الأرصاد من طقس غير مستقر ورياح مثيرة للأتربة تصل لحد العاصفة غدا

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الاثنين، طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى .

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعا لبحث التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، وناقش الوزيران، التعاون فيما يخص رفع كفاءة أداء الدين العام والتى تعد إحدى القضايا الحيوية التى يتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى المنشود، ويتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة، فى ظل محفظة جمهورية مصر العربية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وما تتضمنه من دعم لمشروعات تنموية حالية ومستقبلية، تهدف لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة، ودعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

مقتل 3 جنود ليبيين فى قصف طائرة تركية من دون طيار استهدفت قاعدة للجيش على الحدود مع تونس، حسبما أفادت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل قبل قليل، وفى وقت سابق قال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبى، إن مجلس النواب الليبي عقد جلسة طارئة فى مدينة بنغازى واصدر قرارات هامة على خلفية إرسال تركيا قوات حربية إلى ليبيا، مؤكدًا أنه تم الموافقة بالإجماع على قطع العلاقات التركية.

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد جامع الفتح الملكى بحي عابدين بالقاهرة، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المسجد تمهيدا لافتتاحه الأسبوع القادم، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والأثار للشؤون الهندسية والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعبدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة.

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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لقى 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الأحدن، إثر احتراق منزلهم بمركز كفر الدوار فى ظروف غامضة، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين مصرع 7 أشخاص اثر احتراق منزلهم بقرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى والذى لقى مصرعه فى قصف أمريكى استهدف سيارته فى العراق الجمعة، واستبعد العميد أمير حاتم، وزير الدفاع الإيرانى، ما سماه تجرؤ الولايات المتحدة الأمريكية على شن هجوم ضد بلاده، مضيفا فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام قبل قليل ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "فى أى مواجهة محتملة سنرى مواقع أى طرف ستضرب"، وهدد الرئيس الأمريكى ترامب، إيران، مجددا، بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى يوم الجمعة الماضى.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الأطماع التركية فى الأراضى العربية من خلال سعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للسيطرة على سوريا وليبيا، وأطماع تركيا اللامحدودة فى المنطقة العربية، تخلق بيئة مناسبة وأرضًا خصبة لنمو وتزايد نشاط التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية.

توفى صباح اليوم، الدكتور إبراهيم البحراوى، الأستاذ المتفرغ بكلية آداب قسم الدراسات العبرية، جامعة عين شمس، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الاسرائيلية، جامعة الزقازيق، وحصل البحراوى، على دكتوراه فى أدب الحرب الإسرائيلى المعاصر، جامعة عين شمس، 1972، مرتبة الشرف الأولى، وماجستير فى الفكر الدينى اليهودى، جامعة عين شمس، 1969، مرتبة الشرف الأولى، وحيث حصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، المجلس الأعلى للثقافة عام 2009، وجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية، من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999.

نشرت وسائل إعلام إيرانية مدفن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى في مسقط رأسه في مدينة كرمان، والذى من المقرر أن يدفن فيه يوم الثلاثاء المقبل، فيما أعلنت السلطان الإيرانية غدا الاثنين إجازة رسمية في العاصمة طهران حيث سيصل جثمانه وتثام مراسم جنائزية في مصلى طهران الكبير، ووصل جثمان سليمانى برفقة جثامين قتلى الحشد الشعبى صباح اليوم إلى محافظة خوزستان غرب إيران، بعد أن تم استهدافهم في ضربة أمريكية فجر الجمعة الماضي بالقرب من مطار بغداد.

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، وجاء بالبرقية: "يسرنى أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونحن إذ نحتفل بتلك المناسبة فى كل عام ونستلهم منها قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة، لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا بفضله، لتبقى أبد الدهر منارة تهتدى البشرية بعطائها سُبلَ الحقِ والتسامحِ والوسطيةِ والاعتدالْ".