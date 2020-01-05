شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تصدر إنذارا بحريا للبحر المتوسط: نشاط للرياح يؤدى لاضطراب الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذار بحرى خاص بالبحر المتوسط ، حيث حذرت من نشاط للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 ، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجة.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى أمس، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبه بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى ، كما تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وشمال سيناء ومدن القناة .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه صاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية ، والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.