شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود ليبيين بقصف طائرة تركية مسيرة لقاعدة على الحدود مع تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقتل 3 جنود ليبيين فى قصف طائرة تركية من دون طيار استهدفت قاعدة للجيش على الحدود مع تونس، حسبما أفادت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل قبل قليل، وفى وقت سابق قال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبى، إن مجلس النواب الليبي عقد جلسة طارئة فى مدينة بنغازى واصدر قرارات هامة على خلفية إرسال تركيا قوات حربية إلى ليبيا، مؤكدًا أنه تم الموافقة بالإجماع على قطع العلاقات التركية.

وأضاف المتحدث باسم البرلمان الليبى أن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء الاتفاق السياسي ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، متابعا: أن قرارات المجلس ألغت التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي وإحالة كل من فائز السراج، ووزيرا خارجيته وداخليته، بتهمة الخيانة العظمى.

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