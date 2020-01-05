شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بين محتجين رفضوا تشييعا رمزيا لـ"قاسم سليمانى" جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى رفض عدد من المحتجين فى جنوب العراق، تشييعا رمزيا للجنرال الإيرانى قاسم سليماني، إلى سقوط قتيل وجرحى بين المتظاهرين، ويأتى ذلك فيما طالب مجلس الشورى الإيراني العراق بملاحقة واشنطن قانونيا لقتلها سليماني والمهندس، واستبعد العميد أمير حاتم، وزير الدفاع الإيرانى، ما سماه تجرأ الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجوم على بلاده، مضيفا فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام قبل قليل ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "فى أى مواجهة محتملة سنرى مواقع أى طرف ستضرب"، وهدد الرئيس الأمريكى ترامب، إيران، مجددا، بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى يوم الجمعة الماضى.

وقال ترامب، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، "لقد هاجمونا فى السابق فردينا، وإن هاجمونا مجددا، وهو ما لا أنصحهم القيام به، فسنرد بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه".