شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل تسليم طلاب 2 ثانوى كلمة سر الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسليم طلاب الصف الثانى الثانوى الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبارات، وكذلك أكوام الجلسات الاختيارية لكل مادة بعد أن تم طباعتها بالمدارس وتسليمها للطلاب، حيث تقوم المدارس الثانوى بتسليم الطلاب الاكواد وكلمة السر، ليتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجارى قبل انطلاق الامتحانات الإلكترونية 11 يناير الجارى .

وأكدت وزيارة التربية والتعليم، على أن يتم موافتهم باى تعديلا فى بيانات الطلاب "الاسم ، اللغة الاولى، اللغة الثانية، التخصص" قبل بدء الاختبارات بوقت كافى حتى يتسنى العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختبارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية، كما قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى.

وكشفت مصادر مسئولة ، عن أن المدارس الثانوى دربت طلاب الصف الثانى الثانوى باستخدام التابلت على الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى باستخدام كلمة سر التى أدى بها الطلاب امتحان الصف الأول الثانوى العام الماضى، موضحة أن التجربة كانت مفيدة ومنحت ثقة للطلاب للدخول على منصة الامتحان، لافتة إلى أن كثير من الطلاب تمكنوا من القيام بتجربة عملية قبل أداء الامتحان الإلكترونى خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنه تم التنبيه على الطلاب أثناء تأدية تجربة الدخول على منصة الامتحان بضرورة شحن جهاز التابلت قبل كل يوم من امتحان يناير وإحضار الكتاب المدرسى حيث سيتم السماح للطلاب بدخول الامتحان حتى لو كان الكتاب مدون عليه ملاحظات تتعلق بالمنهج، إضافة إلى إحضار الآلة الحاسبة فى مادة الرياضيات والمواد التى تحتاج إلى آلة حاسبة، مشددة على أن أى طالب لن يحضر التابلت سيتحمل مسئولية نفسه وسيعقد الامتحان له إلكترونيا، قائلة: قد تلجأ بعض الطلبة إلى حيل معينة لأداء الامتحان ورقيا ولكن الجميع سيؤدى الامتحان إلكترونيا فى الصف الثانى الثانوى عدا الفئات التى تم استثنائها وهم طلاب المدراس الخاصة غير الجاهزة إلكترونيا والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات.