شكرا لقرائتكم خبر عن "الأثار": افتتاح جامع الفتح الملكى الأسبوع المقبل بعد ترميمه بـ16 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد جامع الفتح الملكى بحي عابدين بالقاهرة، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المسجد تمهيدا لافتتاحه الأسبوع القادم، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والأثار للشؤون الهندسية والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعبدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة.

وأوضح رئيس قطاع المشروعات أن تكلفة المشروع بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه الانتهاء من الأعمال الداخلية للمسجد والتى تضمنت الارضيات الرخامية بصحن المسجد، وترميم وتنظيف التجاليد الرخامية للحوائط، وأعمال تنظيف وترميم المنبر والمحراب وكافة الأعمدة الرخامية والجرانيتية بالمسجد، والقباب والقباوات من الداخل وانهاء الاعمال الزخرفية بها، بالإضافة إلى تركيب اجهزة النظام الصوتي ووحدات الاضاءة الداخلية وكاميرات المراقبة.

أما عن الأعمال التى تمت بخارج المسجد، فتم الانتهاء من تنظيف احجار الواجهات والمئذنة، والقباب النحاسية بالاسطح، وأعمال عزل بلاط ارضيات الاسطح، واعمال تركيب ارضيات حجرية بالموقع العام داخل المسجد وجهة المدخل الرئيسي، واستكمال اعمال الاضاءة الخارجية.

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ومن جانبه، قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بالوزارة، إن الجامع يتكون من مربع أساسى تقوم عليه قبة وهو مكان الصلاة، وقد ألحق بهذا المربع ثلاث مجموعات من المبانى من جهته الغربية والجنوبية وكذا الشرقية، وكل هذه الملحقات بها أروقة ودهاليز وغرف تقوم بخدمة أغراض المسجد المتعددة، وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية منه وهى تشرف على حديقة قصر عابدين ويبلغ ارتفاعها 15,70 متر ويتوسط الواجهة الغربية المدخل الملكى للمسجد و تقع مئذنة الجامع فى الركن الجنوبى الشرقى للجامع.

اما المسجد من الداخل فعبارة عن مكان للصلاة فيتكون من مربع متساوى الأضلاع ، يتوسطه أربعة أعمدة جرانيتية حمراء ضخمة، و المحراب الذي يقع بوسط جدار القبلة وقد زخرف تجويفه بأنواع لا مثيل لها من الرخام الملون على شكل أشرطة، والمنبر الذي يقع على يمين المحراب وهو مصنوع من الرخام، زخرفت ريشتيه بنقوش نباتية محفورة حفراً بارزاً وطليت بالذهب

ويذكر أن الجامع يقع بشارع عابدين ويشغل الجزء الشرقي من قصر عابدين، وانشأه عابدين بك أمير اللواء السلطانى حيث كان يجاور قصره مسجد صغير يعرف بمسجد الفتح، فعمل عابدين بك على تجديده والعناية به وأوقف عليه الأوقاف فعرف الجامع بأسمه (جامع عابدين).، والجامع الحالى يرجع لعصر الملك فؤاد الأول 1338هـ / 1918م حيث أمر الملك فؤاد بتجديد جامع الفتح، وتم الاحتفاظ بالمدخل القديم والمئذنة، وتم اعداده على طراز المساجد العثمانية، و مضاعفة مساحتة.