شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الإيرانى: أمريكا لا تملك الشجاعة لمواجهة عسكرية مع طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل التلفزيون الرسمى الإيرانى عن قائد الجيش قوله اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لا تملك الشجاعة لخوض مواجهة عسكرية مع إيران.

وأضاف قائد الجيش الميجر جنرال عبد الرحيم موسوى "فى أى صراع محتمل فى المستقبل، وهو ما أعتقد أنهم (الأمريكيون) لا يملكون شجاعة خوضه، سيتضح أين سيكون الرقمان خمسة واثنان" فى إشارة إلى تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بضرب 52 موقعا إيرانيا.

وتوعد ترامب بقصف هذه المواقع بقوة إذا هاجمت إيران أمريكيين أو أصولا أمريكية ردا على الضربة التى نفذتها طائرة أمريكية مسيرة وأدت إلى مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى.