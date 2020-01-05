شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر احتراق منزلهم بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الأحدن، إثر احتراق منزلهم بمركز كفر الدوار فى ظروف غامضة، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين مصرع 7 أشخاص اثر احتراق منزلهم بقرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وأسفر الحريق عن مصرع "حسني.س.ع" 39 سنة و"ر.م.ش" 32 سنة زوجة الأول و"زينب.م.ع" 67 سنة والدة الزوج و"عماد" 15 سنة و"عبد الرحمن" 10 سنوات و"محمد" 3 سنوات و"مسعد" 4 سنوات، أبناء المجنى عليه الأول، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت قوات امن مديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وكذلك سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع.

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ووجه اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث عالى المستوى لكشف غموض الحادث بقيادة العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية والعقيد عبد القوي عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار .

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.

وكان أصيب، 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بمركز أبو حمص بالبحيرة، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بإسفكسيا الاختناق بسبب استنشاق غاز بوتاجاز مسرب داخل منزلهم، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.