بث مباشر.. تشييع جثمان قاسم سليمانى فى مدينة مشهد الإيرانية

وأضاف ترامب: "لقد صرفت الولايات المتحدة للتو 2 ترليون دولار على معدات عسكرية، نحن الجيش الأكبر والأفضل فى العالم، فى حال هاجمت إيران أى من قواعدنا أو أى من مواطنينا فسنرسل بعضا من تلك المعدات الحديثة دون أى تردد".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى، بالإضافة إلى قيادات فى الحشد الشعبى العراقى على رأسهم أبو مهدى المهندس عن طريق إحدى طائراتها المسيرة، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليمانى بالمسئولية عن "العمليات العسكرية السرية" فى أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة فى العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق، إنه تم تحديد 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش الأمريكى، إذا استهدفت إيران أى أمريكيين أو أصول أمريكية بحسب بيان نشره على حسابه الرسمى على تويتر.