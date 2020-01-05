شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: برنامج لحماية الخضر الشتوية المبكرة من موجة الصقيع وبرودة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365"، إجراءات الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لحماية المحاصيل الزراعية سواء الخضر والفاكهة من موجة الصقيع والتقلبات الجوية، من خلال حملات مكثفة ولجان مرورية بتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وموجة الصقيع لعدم تأثير انتاج المحصول، وخاصة محصول الخضر الشتوية المبكرة.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، إنه لابد من ضرورة توفر رطوبة أرضية "دائمة" تحت الزرع (رية سريعة قبل البرد مباشرة). إجراء رية سريعة "على الحامى أخر النهار لكل المحاصيل بدون استثناء، و أهم المحاصيل الحساسة للبرودة العالية أو الصقيع التى يجب على مزارعيها الحفاظ على الرطوبة الأرضية خلال موجة الصقيع القادمة، منها محصول الطماطم اقل من 80 يوم، والبطاطس اقل من 70 يوما، والفراولة، والجوافة والموز ومانجو - بصل وثوم.

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وأضاف التقرير، أن البطاطس الصيفى، لابد أن تتعامل مع التقاوى بمنشطات الإنبات زى الهيومك والفوليك، وقبل الزراعة بيوم يجب إضافة عدد 2 شيكارة سوبر فوسفات محبب على الخطوط للفدان، مشير إلى أن زراعة البصل المنزرع حديثًا فى كل المناطق يتم اضافة 100 كجم سوبر فوسفات محبب على الطينة - والمزروع من اسبوعين أو اكثر يتم الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش الورقى بمعدل 6 سم /لتر ماء (يعنى 1.5 لتر للفدان) ثلاثة مرات بين المرة والأخرى 15يوم، والبصل الذى سوف يأخذ أول رية، الرى الغمر... على الحوال مع ماء الرى بمعدل 3 لتر مع إضافة 10جم ساليسيليك، الرى التنقيط، بمعدل 2لتر /فدان مع 10جم ساليسيليك.

وأكد أن محاصيل الطماطم، الباذنجان والفلفل والفاصوليا، الطماطم وبصورة خاصة التى أقل من 80 يوم يتم إجراء رية، ولابد من الرش بسليكات البواتسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.. يتم الرش بمعدل 500 مل +500جم يوريا +3 جم ساليسيلك /200 لتر ماء. والاضافة الارضية مع الري: لو الرى الغمر يتم اضافة 3 لتر على الحوال مع ماء الرى + 10جم ساليسيليك. ولو الرى بالتنقيط يتم اضافة 2 لتر +10جم ساليسيليك، الرش بالسيتوكينين حيث يتم استخدامه بمعدل 50مل /100لتر ماء، التعفير بالكبريت الزراعى بمعدل 25 كجم للفدان.

وعن محصول الثوم يتم إجراء رية أخر النهار الرش بسليكات البواتسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.. يتم الرش بمعدل 500 مل +500جم يوريا +3 جم ساليسيلك /200 لتر ماء. والإضافة الارضية مع الري: لو الرى الغمر يتم اضافة 3 لتر على الحوال مع ماء الرى + 10جم ساليسيليك. ولو الرى بالتنقيط يتم اضافة 2 لتر +10جم ساليسيليك.