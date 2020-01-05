شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة "نوفا" تبرز زيارة وفد إيطالى إلى القاهرة لإحياء مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية وصول وفد إيطالى إلى القاهرة يضم 70 شخصا من بينهم رئيس البرلمان الدولى للتشريع نيكولا مانينو، ومستشار رئيس الوزراء الإيطالى أنطونيو ساباتيلا، فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام لإحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر.

وقالت الوكالة أن العديد من السياح الإيطاليين قاموا برحلة العائلة المقدسة فى مصر ليس فقط للحج، ولكن يسيرون لاكتشاف الجانب المجهول من هذا البلد الجميل، والكشف عن الوجه الروحى لمصر.

وكان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بارك فى عام 2017 هذا المسار الجديد الذى يجلب مئات الزائرين للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات مطار القاهرة الدولى قامت بتخصيص فريق من العلاقات العامة، استقبل الوفد وإشراف على انهاء اجراءات وصوله من ايطاليا وتم توزيع الورود واعلام مصر وإيطاليا فور خروجهم من صالة الوصول.

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وقال موقع "فاتيكان نيوز" الإيطالى أن رحلة العائلة المقدسة فى مصر يجب أن تدرج فى قائمة مواقع التراث العالمى لليونسكو، خط سير الرحلة التى توحد الاماكن التى عبرتها مريم ويوسف والسيد المسيح، عندما وجدوا ملجأ فى مصر للهروب من طغيان الملك هيرودس ببيت لحم، وقامت وزارة الآثار المصرية بتحرير "كتالوج" باللغة الإنجليزية بعنوان "طريق العائلة المقدسة"، والذى يتضمن عرض تاريخى موجز عن مسار الرحلة ومحطاتها ورصد الجوانب التراثية.

وفقًا للتقاليد القديمة، فإن طريق العائلة المقدسة يضم 25 مكانًا على الأقل خلال الرحلة إلى مصر التى استمرت ثلاث سنوات.

وتعتبر محطات رحلة العائلة المقدسة، أديرة وادى النطرون وشجرة مريم وكنسية أبى سرجة وكنيسة العذراء مريم بجبل الطير بالمنيا ودير المحرق بأسيوط.

وأشار الموقع إلى أن العائلة المقدسة لم تستقر فى مكان واحد فى مصر، وتنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء حتى دلتا النيل ووصلت إلى أواسط الصعيد، ودخلت إلى مصر عن طريق صحراء سيناء من جهة العريش والفرما، لترتحل إلى العديد من المدن المصرية، التى قسمتها المصادر الدينية والتاريخية القبطية إلى 3 مراحل، الأولى "العريش، الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس، مدينة سمنود، سخا، ووادى النطرون"، والثانية "المطرية، بابليون بمصر القديمة، منف، والمعادى"، والمرحلة الثالثة "البهنسا، جبل الطير، الأشمونين، فيليس، قسقام، مير، جبل قسقام، وجبل درنكة"، وأقامت العائلة المقدسة فى بعض المدن أسبوعا أو بضعة أيام، وفى مدن أخرى شهرا أو أكثر، وكانت أطول مدة قضتها هى فى جبل قسقام، إذ قضت 185 يوما.

وكان رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اكد فى بيان له الشهر الماضى أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة من المشروعات التى تحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية خاصةً فى ظل وجود العديد من المواقع السياحية التاريخية المسيحية التى يمكن الاستفادة منها فى رحلة السيد المسيح والسيدة العذراء داخل مصر، والتى تلقى اهتمام بالغ لملايين المسيحيين فى العالم.