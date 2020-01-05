شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يسلمان 272 عقد عمل لمتحدى الإعاقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأحد 272 عقد عمل لمتحدى الإعاقة مقدمة من شركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، وفرتها مديرية القوى العاملة بالشرقية، فى إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم قانونًا، وذلك بحضور مدحت الغمراوى مدير المديرية، وسمير عارف رئيس جمعية المستمرين بالعاشر من رمضان، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس شركة النساجون، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر.

وشدد "سعفان" على أن الاهتمام بذوى الهمم يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة لائقة لجميع أفراد الشعب المصرى، الأمر الذى جعل وزارة القوى العاملة تسخر وتطوع كافة قدراتها لخدمة أبناء الشعب المصري.

Advertisements

وأكد الوزير أهمية تقديم كل الدعم والرعاية لذوى القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة فى فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كى يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما خالص شكرة للشركات التى قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من هذه الفئة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلى بلاء حسنًا فى الاهتمام بملف ذوى القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية.

وقال "سعفان" : أن الدولة تضع أبناءها من ذوى من أصحاب الهمم نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة، بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير "حياة كريمة"، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم كى يصبحوا أصحاب أعمال.

ولفت الوزير إلى أن دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل يتطلب تضافر وتكاتف كافة جهود الحكومة مع جهود منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى عناية فائقة لمتحدى الإعاقة لتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية بما يمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقى أفراد المجتمع.