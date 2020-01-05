شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يزور مجلس القضاء الأعلى ويجتمع مع أعضائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، المستشار عمر مروان وزير العدل بدار القضاء العالى، حيث قام بزيارة مجلس القضاء الأعلى تقديرا لزيارة المجلس لتهنئته عند توليه الوزارة.

وقال بيان عن المحكمة، "وعقد الوزير اجتماعا مع رئيس وأعضاء المجلس تناول فيه الطرفان الأمور التى تهم رجال القضاء والنيابة العامة تحقيقا للعدالة الناجزة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وتولى المستشار عمر مروان منصب وزير العدل فى التعديل الوزارى الأخير، حيث كان من قبل وزيرا لشئون مجلس النواب، حيث يعد مروان من الشخصيات القضائية التى لعبت دورا سياسيا محوريا خلال الفترة الماضية بعد أن ترأس الوفد المصرى الذى سافر إلى جنيف لاستعراض ملف حقوق الإنسان الخاص بمصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

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وتخرج المستشار عمر مراون فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا عام 1979، وعين معاونًا للنيابة العامة عام 1989، وتدرج "مراون" فى المناصب القضائية حتى درجة محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف.

وخلال الفترة من 2011 إلى 2014، تم انتدابه للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقارى، كما تم انتدابه للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات حيث كان متحدثًا رسميًا لها وقائما بأعمال الأمين العام، وفى الفترة من 2015 - 2016 تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية وظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت فى عدد من الدوائر التى خلت مقاعدها الانتخابية، حتى تم انتدابه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.

وحصل "مروان" على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر فى مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولى والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.